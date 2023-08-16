В Челябинске обновление общественного транспорта намерены завершить в 2024 году

В Магнитогорске обновили трамвайный парк, и в 2023 году также начали модернизацию автобусного парка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев в Челябинске завершится в 2024 году. Об этом сообщил журналистам после семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета "О развитии общественного транспорта России" губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Если говорить о Челябинске, то мы в следующем году эту работу завершим и обновим полностью трамвайный парк. У нас появятся новые троллейбусы. Автобусы мы в этом году обновляем. В Челябинске обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев завершим в следующем году", - сказал он.

Текслер отметил, что в Магнитогорске завершилось обновление трамвайного парка и в 2023 году ведется обновление автобусного парка. "Благодаря специальным казначейским кредитам мы еще для 20 наших муниципалитетов приобретаем транспорт в количестве 121 единица. Таким образом, в целом во всем регионе, во всех населенных пунктах, где была необходимо обновить общественный транспорт, эта работа будет совершена", - пояснил он.

Ранее на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщалось, что правкомиссия по региональному развитию одобрила заявки на реализацию 61 инфраструктурного проекта еще 32 регионов на получение 75 млрд рублей казначейских кредитов.

Механизм казначейских кредитов запустили в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.