Запрет на фото атак БПЛА и попытки прорыва ДРГ в Брянской области. Главное за 16 августа

Закон о запрете публикации фото и видео атак дронов

Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов, мест обстрела и других военных сведений. Исключение составят материалы, которые официально распространяет Министерство обороны. В СФ также подготовили поправки о введении штрафов до 500 тыс. руб. либо лишении свободы до трех лет в случае рецидива за распространение фото и видео, позволяющих идентифицировать дислокацию ВС РФ. Решение о внесении в Госдуму законопроектов примут осенью после завершения консультаций, в том числе с новыми регионами, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Попытки атак украинских ДРГ в Брянской области

ФСБ совместно с Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Четверо диверсантов уничтожены. Позже губернатор региона сообщил о еще одной отраженной атаке ДРГ в составе шести человек. Пятерых боевиков ликвидировали.

Выход на орбиту "Луны-25"

Автоматическая станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли. В Роскосмосе сообщили, что для этого дважды включали ее двигатели. Автоматическую станцию вывели на орбиту Луны впервые в современной истории России.

Уголовное дело в отношении Red Wings

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings по факту оказания небезoпасных услуг при перевозке пассажиров. Установлено, что 13 августа авиарейс по маршруту Анталья - Москва с 406 пассажирами на борту выполнялся при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования. В ведомстве намерены также проверить другие возможные факты оказания небезопасных услуг.

Возобновление работы консульского отдела России в Молдавии

Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу 17 августа. Перерыв в работе делали после требования Кишинева сократить штат дипломатов на 45 человек.