Дороги, задействованные при строительстве М-12 в Чувашии, намерены восстановить к сентябрю

Необходимо провести работы на 43 км дорожного полотна

ЧЕБОКСАРЫ, 16 августа. /ТАСС/. Подрядчик восстановит к 1 сентября дороги, разрушенные грузовиками при перевозке материалов для строительства этапа скоростной федеральной трассы М-12 на территории Чувашии. Об этом сообщает Минтранс республики.

В министерстве пояснили, что перевозка стройматериалов для строительства шестого этапа М-12 должна была завершиться 1 июля, но выявилась потребность в дополнительном объеме для ликвидации вновь образовавшихся выемок.

"Перевозка инертных материалов с карьера Сиява Порецкого округа для строительства трассы М-12 (шестой этап) по республиканским и местным дорогам завершена. Была достигнута договоренность, что усилия подрядчиков будут полностью направлены на восстановление дорог и будут завершены до 31 августа", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, предстоит восстановить 43 км дорог регионального и местного значения, задействованных при строительстве трассы М-12. По данным Минтранса Чувашии, на некоторых территориях для ускорения восстановительных работ привлекают дополнительные строительные бригады, в частности, при ремонте 5,6 км дороги, соединяющей населенные пункты Кожевенное и Кудеиха и являющейся частью региональной трассы Ибреси - Березовка - Кудеиха. "В связи со сжатыми сроками будет увеличено количество ремонтных бригад, а сами работы будем вести в усиленном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя проекта по строительству М-12 производственной компании ДСК "Автобан" Сергея Затолокина.

С ходом восстановления дорог в Порецком округе ознакомился глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов. "Темпы хорошие на всех участках, которые восстанавливаются сейчас в рамках соглашения, кроме участка Аниш - Хормалы протяженностью 4 км. Там есть задержки", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Общая протяженность строящейся скоростной магистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань составит 810 км. На территории Чувашии предусмотрены шестой и седьмой этапы строительства протяженностью 84 и 10 км соответственно.