Воробьев сообщил, что в Подмосковье все готово к запуску МЦД-3

По словам губернатора Московской области, для региона это очень важное и комфортное сообщение

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий проводятся в Подмосковье у МЦД-3, к запуску направления уже все готово. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Буквально на днях мы открываем МЦД-3. Действительно, чуть раньше срока. Для Московской области - это очень важное и комфортное сообщение, а по цене почти в два с половиной раза дешевле - сейчас проезд стоит 180 рублей, а будет - 65. <…> К МЦД-3 все готово, работаем дальше", - сказал Воробьев.

По его словам, в перспективе до 2030 года территории, которые получат дальнейшее развитие, будут насчитывать 2 млн человек только на этом направлении.

Он уточнил, что Подмосковье активно участвует в благоустройстве территорий, строит путепроводы. Каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация пешеходных мостов через железные дороги, которые также модернизируются.

Запуск направления

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг откроют пассажирское движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Церемония состоится в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса", проходящей в Манеже. Отмечается, что также Путин и Собянин ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

Маршрут МЦД-3 свяжет Зеленоград с Раменским, его общая протяженность - 85 км. Всего на маршруте расположено 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 5:30 до 1:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.