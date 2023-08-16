В Совфеде поддержали СПЧ в вопросе обучения детей мигрантов русскому языку

По словам сенатора Андрея Клишаса, ко всем должны предъявляться одинаковые требования

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сенаторы поддерживают позицию Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в вопросе обучения русскому языку детей мигрантов, ко всем должны предъявляться одинаковые требования. Об этом ТАСС сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так он прокомментировал высказывание главы СПЧ Валерия Фадеева о том, что детей мигрантов нужно обучать русскому языку в специальных центрах до поступления в школы, делать это должны специально подготовленные педагоги. Фадеев пояснил, что считает недопустимой ситуацию, когда в российские школы принимают детей без знания русского языка.

"Мы полностью поддерживаем позицию СПЧ. Дети мигрантов должны изучать русский язык до поступления в школу, и при поступлении в первый класс к ним должны предъявляться такие же требования, как и ко всем российским первоклассникам", - сказал Клишас.