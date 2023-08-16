Байден 21 августа посетит Гавайи

Там из-за пожаров погибли более 100 человек

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга 21 августа посетят гавайский остров Мауи, где из-за пожаров погибли более 100 человек. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент и первая леди посетят Мауи в понедельник, 21 августа, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, пострадавшими, а также представителями федеральных служб, властей штата и местных властей в свете смертоносных лесных пожаров на острове", - говорится в документе. Байден осмотрит районы, где стихия нанесла ущерб, и обсудит "дальнейшие шаги по восстановлению".

По словам Жан-Пьер, Байден "обязуется обеспечить жителей Гавайев всем необходимым со стороны федерального правительства по мере того, как они восстанавливаются после бедствия". В документе отмечается, что американский лидер поддерживает контакт с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и властями Гавайев.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Согласно последним данным, погибли не менее 106 человек. Без жилья остались около 4,5 тыс. человек. Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор американского штата сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в его истории оценивается в $6 млрд.

Жители Мауи неоднократно жаловались на недостаточную поддержку со стороны администрации Байдена. По данным газеты The New York Times, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, получают больше помощи от волонтеров, чем от правительства. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях.