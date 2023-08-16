В Екатеринбурге запустили онлайн-карту с инфраструктурой в честь 300-летия города

На ней отразили, в частности, расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Екатеринбуржцы запустили онлайн-карту города с инфраструктурой, которая может понадобиться гостям на праздновании 300-летия Екатеринбурга. Здесь можно оперативно найти расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, круглосуточных травмпунктов и дежурящих бригад скорой помощи, сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

"Полезная карта" начала работать для жителей и гостей уральской столицы. На ней уже можно посмотреть расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, дополнительно появившихся в городе на время фестивальной недели и 300-летия Екатеринбурга. Кроме того, на карте обозначены травмпункты, большинство из которых работает круглосуточно, а также пункты бригад скорой помощи, которые будут дежурить в День города", - рассказали в департаменте.

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит в 2023 году, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.