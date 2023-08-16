В Херсонской области решили проблему очередей на границе с Крымом

Как сообщили в региональном министерстве туризма, увеличена пропускная способность КПП

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Пропускная способность КПП на административной границе между Крымом и Херсонской областью увеличена, таким образом решена проблема километровых очередей. Об этом сообщили в министерстве туризма Херсонской области.

"На границе между Республикой Крым и Херсонской областью расположены три автомобильных пункта пропуска: МАПП Джанкой, МАПП Армянск и ДАПП Перекоп. Благодаря оперативно принятым мерам на данных пунктах пропуска удалось в кратчайшие сроки решить проблему километровых очередей и многочасового ожидания на административной границе, существенно увеличить скорость доставки грузов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что Минтранс России и ФГКУ "Росгранстрой" проводят масштабную работу по обустройству пунктов пропуска на административной границе с новыми регионами. "Ход выполнения работ находится под личным контролем министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева", - отметили в министерстве.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.