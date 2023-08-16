В РПЦ предупредили о лишении сана архимандрита Кирилла в случае служения с раскольниками

Как сообщил заместитель председателя епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, это происходит во всех подобных случаях

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совместное служение клирика Русской православной церкви с представителями Константинопольского патриархата и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) может повлечь за собой "радикальные меры" вплоть до запрета в служении и извержения из священного сана. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, комментируя появившуюся информацию о действиях в Киеве заштатного клирика РПЦ архимандрита Кирилла (Говоруна).

Ранее Союз православных журналистов Украины со ссылкой на миссию "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине" сообщил о том, что архимандрит Кирилл (Говорун) провел совместное богослужение в Киеве с представителем Константинополя епископом Команским Михаилом (Анищенко) и "священником" ПЦУ Константином Шевченко. Фотографии с богослужения были опубликованы также в православных Telegram-каналах. Служба состоялась 13 августа в Андреевской церкви, которую Константинопольский патриархат называет своей "ставропигией" (подворьем).

"Думаю, что да, будет реакция. Он [Говорун] человек заметный. <...> Чаще всего дела подобного рода - если речь идет о возможном извержении из сана или о запрещении в служении - передаются в церковный суд", - сказал Цыпин, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты какие-то дисциплинарные меры в отношении архимандрита Кирилла, если факт сослужения с раскольниками подтвердится.

На просьбу уточнить, будет ли ответом со стороны церкви запрет Говоруна в служении и его извержение из сана, собеседник агентства заметил, что это происходит во всех подобных случаях. "Вначале делается предостережение, человек призывается к покаянию, исправлению, и только в том случае, если его ответ совершенно ясный и недвусмысленный - что "да, ухожу в раскол", хотя, конечно, никто не называет то, куда он уходит, расколом, - то тогда, наверное, принимаются уже радикальные меры", - добавил Цыпин.

При этом он добавил, что во время создания в 2018 году ПЦУ при участии Константинопольского патриархата Говорун был "одним из идеологов всей этой затеи", однако "сам он тогда не перешел в раскол, остался в стороне". Также, по словам священника, архимандрит "довольно продолжительное время находился в США".

Русская православная церковь в 2018 году разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за легализации им украинских раскольников, что означает в том числе запрет на совместное участие в богослужениях.

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Архимандрит Кирилл (Говорун) в 2008-2009 годы возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Также до марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви, в то время также являлся членом президиума Межсоборного присутствия РПЦ и научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В марте 2022 года Говорун, будучи уже преподавателем Стокгольмской школы теологии (Швеция), сообщил в Telegram-канале, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции "Русского мира" и спецоперации РФ на Украине. Документ был подписан западными учеными-богословами и теологами и опубликован на одном из греческих порталов. Первый замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков тогда заявил ТАСС, что указанная декларация не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политическим документом.