Клишас считает необходимым изучить предложение МВД о доступе к гаджетам без решения суда

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству назвал важнейшими конституционными правами, которые подлежат защите, тайну переписки и частной жизни

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Предложение МВД о предоставлении доступа к электронным устройствам россиян необходимо изучить на предмет конституционности. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Предложения МВД о доступе к электронным устройствам граждан без судебного решения должны быть изучены на предмет конституционности. Тайна переписки, частной жизни - важнейшие конституционные права, которые подлежат защите", - написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных актов был размещен законопроект, подготовленный МВД России, который предполагает предоставление силовикам доступа к любой информации, передаваемой через интернет, при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Как говорится в пояснительной записке, у сотрудников МВД отсутствует сегодня необходимый инструментарий, "который позволил бы оперативно исследовать разрозненные компьютерные данные в режиме реального времени".