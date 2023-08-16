Жители Москвы смогут ознакомиться с африканской культурой на фестивале Afrofest 26 августа

На мероприятии будут работать девять площадок, где пройдут мастер-классы игры на африканских инструментах и танцевальные мастер-классы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут познакомиться с культурой стран Африки на международном фестивале африканской культуры Afrofest, который пройдет 26 августа в парке Кузьминки.

На пресс-конференции, посвященной мероприятию, руководитель департамента стран Африки Ассамблеи народов Евразии, президент Дома Африки Серж Фокас Одунлами рассказал, что в рамках фестиваля будут работать девять площадок, где пройдут, в том числе мастер-классы игры на африканских инструментах и танцевальные мастер-классы. "У жителей города будет возможность ходить по площадкам, где будут проводиться мастер-классы. <...> Посольства стран Африки, некоторые раньше не принимали участие в нашем мероприятии, но в этом году изъявили желание тоже участвовать, и они готовят сюрприз, я думаю, если здесь все рассказать на пресс-конференции, то никто уже 26 [августа] не придет на мероприятие, поэтому сюрприз пусть остается, и в день мероприятия будет очень жарко, Африка уже рядом, солнце уже заказано", - добавил он.

Кроме того, по словам Одунлами, в рамках мероприятия были приглашены африканские дизайнеры, стилисты и художники, которые прилетят из Африки и будут показывать свои работы.

Президент Дома Африки сообщил, что в рамках фестиваля будут выступать этнические ансамбли из разных стран Африки: коллектив из Мадагаскара, оркестр из Анголы. "Из Бенина приглашен фольклорный коллектив, который тоже будет показывать свои выступления", - добавил он.

Мероприятие начнется в 12:00 и завершится в 22:00. По словам Одунлами, официальная церемония открытия начнется в 13:00, вход на фестиваль бесплатный. Кроме того, президент Дома Африки призвал ознакомиться с правилами мероприятия, которые размещены на сайте фестиваля. Правила содержат 26 пунктов, в которых говорится что гостям мероприятия делать запрещено.