16 августа, 14:06

В Москве успешно прооперировали президента Абхазии

Реабилитационный период продлится несколько дней, сообщили в пресс-службе Аслана Бжании

СУХУМ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания успешно прооперирован в Москве, после реабилитации он продолжит свою командировку в РФ. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что Бжания госпитализирован в одну из московских клиник с обострением мочекаменной болезни во время его рабочей поездки в столицу Российской Федерации.

"После тщательной диагностики проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно, жизни и здоровью президента ничего не угрожает. Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего Аслан Бжания продолжит свою командировку в РФ", - говорится в сообщении. 

Теги:
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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