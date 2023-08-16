В Москве успешно прооперировали президента Абхазии

Реабилитационный период продлится несколько дней, сообщили в пресс-службе Аслана Бжании

СУХУМ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания успешно прооперирован в Москве, после реабилитации он продолжит свою командировку в РФ. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что Бжания госпитализирован в одну из московских клиник с обострением мочекаменной болезни во время его рабочей поездки в столицу Российской Федерации.

"После тщательной диагностики проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно, жизни и здоровью президента ничего не угрожает. Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего Аслан Бжания продолжит свою командировку в РФ", - говорится в сообщении.