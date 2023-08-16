Рослесхоз разрешил убрать больные кедры в орехопромысловых зонах Томской области

Площадь очагов заражения союзным короедом в регионе составила около 1,6 тыс. га

ТОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Кедры, поврежденные союзным короедом, специалисты Рослесхоза разрешили убрать в Томской области. Вредители на протяжении четырех лет распространялись по региону в кедровниках из-за запрета Лесным кодексом России любых рубок в орехопромысловых зонах, сообщили в пресс-службе облдепартамента лесного хозяйства.

"Специалисты [Рослесхоза] совершили натурный осмотр лесного фонда и провели совещание по определению этапов предстоящих работ. На пробной площадке будет отработан алгоритм действий для последующей работы во всех пострадавших районах. В настоящее время специалисты Томского лесничества провели инструментальное лесопатологическое обследование в лесах Богашевского участкового лесничества. Акты, составленные под контролем Томского филиала ФБУ "Рослесозащита", направлены в Рослесхоз для согласования назначения уборки неликвидной древесины - конкретных пострадавших деревьев", - говорится в сообщении.

При проведении рубок будет создана инициативная рабочая группа по контролю за проведением мероприятий. В нее пригласят представителей общественных объединений, глав поселений и местных жителей. О сроках проведения работ в пресс-службе пока не уточнили.

Как сообщили ТАСС в Рослесозащите, общая площадь очагов заражения союзным короедом в Томской области составляет уже почти 1,6 тыс. га.

В 2019 году в лесах Томской области появился новый для региона вредитель - союзный короед. Он стал довольно быстро захватывать кедровники, распространяясь по области. При этом вырубить зараженные деревья сразу специалисты не могли - опрыскивания ядами, инъекции в деревья и феромонные ловушки не помогали, а любые рубки, в том числе санитарные, в орехопромысловых зонах запрещены Лесным кодексом России.