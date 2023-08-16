Экологический фестиваль "Чистая гора - 2023" состоится на Эльбрусе в августе

Основные мероприятия пройдут на Поляне Азау

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. АО "Кавказ.РФ" проведет экологический фестиваль "Чистая гора - 2023" на высшей точке Европы горе Эльбрус в конце августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Всесезонный курорт "Эльбрус" готовится к ежегодному экологическому фестивалю. В программе - субботник, мастер-классы, ярмарка и концертная программа с выступлением Найка Борзова. Праздник чистоты пройдет в этом году 27 августа", - говорится в сообщении.

Акция проводится на горе с 2018 года, пояснил гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов. "За четыре года волонтеры суммарно собрали 60 тонн мусора. В этом году впервые ожидаем более 1 тыс. участников - надеемся на посильный вклад каждого и, конечно, на результат. Это не только факт чистых склонов, а и воспитание культуры отдыха и в целом пребывания на природе", - отметил он.

Основные мероприятия пройдут на центральной площади курорта "Эльбрус" - Поляне Азау. Сопровождать активистов будут горные гиды и спасатели курорта. Гостей ждет также развлекательная программа: мастер-классы для детей, анимация, ярмарка с приготовлением плова, выступления творческих коллективов. Завершится день концертом под открытым небом - на сцене выступят рок-музыкант Найк Борзов, национальные ансамбли и кавер-группа, отметили в компании.

Участие в фестивале бесплатное - достаточно зарегистрироваться и приехать на курорт до 12:00 27 августа. Каждый из волонтеров получит необходимый инвентарь и брендированный набор участника "Чистой горы - 2023" на память.

О курорте

Курорт "Эльбрус" - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития "Кавказ.РФ" под управлением Минэкономразвития России.

На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, летом популярностью у туристов пользуются трейлраннинг, треккинг, конные прогулки и джип-туры. Всего доступно около 1 тыс. мест размещения, в том числе на высоте 3 912 м работает высокогорный отель LeapRus.