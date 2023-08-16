Планы по адаптации к изменению климата утвердили почти 60 регионов

В России создается единая национальная система мониторинга климатически активных веществ, отметил глава Минприроды Александр Козлов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Планы по адаптации к изменению климата при строительстве и ремонте подготовили 59 регионов России. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов президенту России Владимиру Путину.

"Наши научно-исследовательские институты, главная геофизическая обсерватория Росгидромета и институт вычислительной математики РАН, уже делают сценарные прогнозы изменений климата по каждому региону. Эту информацию нужно погружать в планирование строительства и ремонтов различных объектов. Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или же принимать решения о переселении людей. Готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. <…> Прогнозируя таяние мерзлоты, необходимо будет укреплять подземные коммуникации. По информации Минэкономразвития, пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации", - сказал Козлов на совещании главы государства с членами правительства РФ.

Он также отметил, что в России создается единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Одна из ее ключевых задач - получать достоверные данные для построения климатических прогнозов для того, чтобы отстаивать позиции России в международных климатических спорах.

"На сегодняшний день ученые, например, уже провели первичные измерения концентрации метана, усовершенствовали методики для мониторинга озона с помощью российских спутников. И многое другое", - добавил Козлов.