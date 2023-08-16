Путин отметил, что в России одновременно случаются и пожары, и паводки

Глава государства обратил внимание на повышение средней температуры на планете в 2023 году

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на повышение средней температуры на планете в этом году, отметил, что в России на фоне этого происходят и пожары, и паводки.

На совещании с правительством глава государства указал на то, что в 2023 году "средняя температура на планете впервые достигла 17,24 градусов". По его словам, этот показатель побил рекорд 2016 года, когда средняя температура составляла 16,9 градусов.

"Пожары везде, к сожалению. У нас тоже. С одной стороны пожары, а с другой - паводки", - констатировал Путин.