В 11 регионах до конца августа прогнозируют экстремальную жару

По словам главы Минприроды России Александра Козлова, метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. До конца августа прогнозируют экстремальную жару в 11 регионах. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов президенту России Владимиру Путину.

"Экстремальность погодных явлений растет с каждым годом. Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц. Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это еще не конец. Прогноз до конца августа - экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области). Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями. Дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым; неделю назад - Приморский край", - сказал Козлов на совещании главы государства с членами правительства России.

По его словам, с начала года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления, при этом в 2022 году за этот же период их насчитывалось 438. Большинство из опасных явлений успешно прогнозируются: более 96% предупреждений оправдались.

"Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата. Кстати, одним из первых, кто сделал его прогноз, стал российский академик Михаил Иванович Будыко еще в 70-х годах прошлого века", - уточнил министр.