Минприроды сообщило, что изменение климата ведет к росту речного стока в Сибири

Та же ситуация ожидается и на Дальнем Востоке, сообщил глава ведомства Александр Козлов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Рост речного стока ожидается в ближайшие десятилетия в Сибири и на Дальнем Востоке, в то время, как в бассейне Дона водность снизится из-за изменения климата. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Для России ученые дают прогноз на увеличение речного стока в Сибири и на Дальнем Востоке, а на юге, включая весь бассейн Дона, - наоборот, к уменьшению. Например, в Калмыкии дефицит воды еще более усугубится. Две трети нашей страны расположены на мерзлоте. Безусловно, под влиянием всеобщего потепления она будет деградировать. Это опасно для строений, коммуникаций, для комфортного проживания людей", - сказал Козлов.

По его словам, для понимания того, что происходит на глубине, и предупреждения последствия для социальной и экономической инфраструктуры в России в этом году запущена государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. За три года по всей стране будут размещены 140 станций, данные с которых будут поступать ученым.

"Но я бы хотел отметить, что наша страна находится в более выгодном положении, нежели другие государства. Большие территории и разнообразие климатических условий - это наше преимущество. Например, в земледелии можно будет использовать позднеспелые посевные сорта, которые будут урожайные, а завоз продуктов для районов Крайнего Севера станет более доступным", - уточнил Козлов.

Он также отметил, что за последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущее. Глобальная температура будет повышаться минимум до середины века.