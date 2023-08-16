16 августа, 14:22
Взрыв на АЗС в Махачкале

В больницах Дагестана после взрыва на АЗС остаются 50 человек

В их числе 14 детей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лечение в медицинских учреждениях Дагестана после взрыва на АЗС проходят 50 человек, в республике имеется все необходимое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей. Они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается, все что нужно для этого, в республике имеется", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что в федеральные медучреждения в Москве госпитализировали 16 человек, в числе которых трое детей.

"Пострадавшие, которые эвакуированы в Москву, в федеральные московские учреждения, таких учреждений 10, которые приняли пациентов, это в основном пациенты в тяжелом состоянии, как взрослые, так и дети. Им оказывается необходимая помощь в необходимом объеме, и все меры будут приняты", - пояснила вице-премьер.

Голикова отметила, что всем пострадавшим семьям оказывают психологическую помощь. Она также поблагодарила МЧС за оперативную работу. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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