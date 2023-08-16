Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава

Президент РФ подчеркнул, что для здоровья важно полноценное питание, в том числе потребление морепродуктов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем потребляют рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. Этот вопрос он поднял на совещании с правительством, в котором участвует в том числе глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Обсудив тему физкультуры и спорта, глава государства отметил, что для здоровья не менее важно и полноценное питание, в том числе потребление морепродуктов.

"Потребление рыбы составило у нас 22,6 кг на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 кг на человека", - сказал Путин.

"Илья Васильевич, что нам мешает добиться нужного результата?" - обратился президент к главе Росрыболовства, после чего передал ему слово для доклада.

Позднее президент также обратил внимание, что в России есть проблемы с доставкой рыбной продукции не только с Дальнего Востока. "Но, к сожалению, даже из Мурманска не все доставляется, что могло бы быть доставлено, как казалось бы, более комфортно в европейскую часть", - заметил Путин.