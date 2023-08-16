Путин считает необходимым учитывать изменения климата

Президент РФ отметил, что нужно приспосабливаться к неизбежным изменениям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо учитывать изменения климата и приспосабливаться к неизбежным изменениям. Такое мнение глава государства высказал на совещании с членами правительства, поддержав доклад главы Минприроды Александра Козлова.

"Мы должны иметь это [необратимость климатических изменений] в виду. Конечно, нужно думать о будущих поколениях, нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин. "Я поддерживаю то, что министром было сказано. Александр Александрович прав: при строительных планах, при ремонтных работах, в текущей жизни нужно это учитывать", - добавил президент.