В Днепре переименовали еще более 20 улиц в рамках дерусификации и декоммунизации

В целом в городе новые названия получили уже более 200 улиц и переулков, сообщил мэр Борис Филатов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Городской совет города Днепра (ранее - Днепропетровск) переименовал более 20 улиц в рамках так называемой дерусификации и декоммунизации. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на горсовет.

Мэр Борис Филатов по итогам заседания отметил, что в Днепре переименованы уже более 200 улиц и переулков. При этом под переименование подпали и объекты, названные в честь деятелей Великой французской революции, в том числе Робеспьера и Марата.

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий, связанных с Россией. В 2023 году процесс переименования топонимов и сноса монументов на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать на Украине более 1,4 тыс. топонимов.