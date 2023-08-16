Молодежный форум "Амур" в Хабаровске стал всероссийским на постоянной основе

В 2023 году в нем приняли участие 550 человек в возрасте от 14 до 35 лет

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Молодежный образовательный форум "Амур" платформы "Росмолодежь.События" стал всероссийским на постоянной основе, сказал на церемонии открытия первый вице-губернатор края Александр Никитин. Форум открылся в Хабаровске 16 августа, он собрал 550 человек из всех регионов страны.

"Мы приветствуем регионы России. В этом году форум "Амур" стал всероссийским, не только на этот раз, теперь этот статус будет с нами и в последующие годы. Мы рады, потому что как можно больше регионов будут узнавать Хабаровский край", - сказал Никитин.

Он отметил, что во время форума разработают концепцию адаптации участников спецоперации, вернувшихся домой, которая в перспективе может применяться во всех субъектах России. "Самое главное, чтобы те, кто вернулся, чувствовали заботу и внимание", - сказал Никитин.

Участниками форума стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Форум будет проходить по трем образовательным трекам: "Добро пожаловать домой", "Если быть, то быть первым" и "Развитие малых городов". Мероприятия форума запланированы до 22 августа.

Треки форума

Первый трек собрал молодых специалистов "помогающих" профессий - психологов, психотерапевтов, руководителей клубов молодых семей, специалистов социальной сферы, представители общественных организаций. Как раз они разработают на площадках форума практические и методические рекомендации по адаптации граждан, выполнявших задачи в зоне специальной военной операции, а также по работе с жителями новых регионов, переселенцами, семьями мобилизованных.

Второй трек "Если быть, то быть первым" ориентирован на подростков до 17 лет. Это активисты российского движения детей и молодежи "Движение первых", представители детских и молодежных общественных организаций, студенческих советов, военно-патриотических объединений. Участники разработают информационно-просветительские проекты в сфере патриотического воспитания, культурно-исторического наследия. В рамках трека состоится конкурс молодежных проектов на мини-гранты Росмолодежи. Руководитель форумной дирекции Росмолодежи Екатерина Антонова во время открытия форума отметила, что дети начинают принимать участие во всех форумах, для них разрабатываются отдельные треки и создана большая круглогодичная сетка мероприятий.

Третий трек форума "Амур", посвященный развитию малых городов, соберет рабочую и служащую молодежь, молодых управленцев, маркетологов, архитекторов, урбанистов. Участники будут формировать набор решений и практик для развития моногородов. Кроме того, они примут участие в общественной экспертизе мастер-планов городов Дальнего Востока, по итогам которой смогут предложить свои инициативы.

О форуме

Организаторами форума являются правительство Хабаровского края под патронажем аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Форум проводится в седьмой раз.