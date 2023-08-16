В Таиланде продавцам планируют запретить преувеличивать свойства амулетов в рекламе

Продавцы выразили недовольство этой инициативой, поскольку правдивая реклама может лишить амулеты волшебной силы, сообщила газета The Nation

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Совет по защите потребителей Таиланда планирует запретить продавцам амулетов и оберегов преувеличивать их полезные свойства при размещении рекламы. Об этом сообщила газета The Nation.

Надзорный орган провел общественные слушания по этому вопросу, прежде чем приступить к подготовке ограничительных мер. В обсуждении приняли участие представители государственных учреждений и продавцы талисманов. Последние выразили недовольство этой инициативой, поскольку правдивая реклама может лишить амулеты волшебной силы.

Местный рынок амулетов является крупнейшим в мире. По словам ректора Университета торговой палаты Таиланда Танавата Пхолвичаи, ежегодная выручка от их продажи составляет $280 млн. Сверхъестественные свойства таких предметов широко рекламируются в социальных сетях и даже в популярных телепрограммах. Верящим в чудо покупателям обычно предлагаются волшебные кошельки, которые могут сделать своих владельцев богаче, и браслеты, помогающие выиграть в лотерею или воплотить мечту в реальность. Крупнейший в Таиланде рынок амулетов находится в туристическом центре Бангкока рядом с королевским дворцом.

Новые меры могут мешать рекламодателям использовать утверждения, которые невозможно проверить, что, вероятно, положит конец такой рекламе, указали в Совете по защите потребителей Таиланда.