В России не обнаружили новый вариант COVID-19 ВА.Х

Штамм, отличающийся большим количеством мутаций, выявили в Израиле и Дании

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса, который получил неофициальное название BA.X, в России не обнаружен, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен", - сказали в пресс-службе.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "Эрис". В Израиле и Дании выявлен новый вариант BA.X, отличающийся большим количеством мутаций.