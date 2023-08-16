16 августа, 15:03
Пандемия COVID-19

В России не обнаружили новый вариант COVID-19 ВА.Х

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Штамм, отличающийся большим количеством мутаций, выявили в Израиле и Дании

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса, который получил неофициальное название BA.X, в России не обнаружен, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен", - сказали в пресс-службе.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "Эрис". В Израиле и Дании выявлен новый вариант BA.X, отличающийся большим количеством мутаций. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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