В лесах Кировской области установили особый противопожарный режим

Время его действия - 21 день

ТАСС, 16 августа. Особый противопожарный режим ввели в лесах Кировской области из-за высокого уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Кировской области установлен особый противопожарный режим. На время его действия - 21 день - ограничено пребывание граждан в лесах, разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием огня в лесах и на прилегающих к ним территориях на расстоянии не менее 200 м, въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения, заготовка древесины в лесах, за исключением выполнения противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства лесного хозяйства Кировской области, в регионе сохраняется 4-5 класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории области зарегистрированы два лесных пожара в Немском лесничестве. 16 августа один лесной пожар был ликвидирован на площади 0,01 га, второй локализован на площади 0,18 га. Всего с начала года, как сообщают в ведомстве, в Кировской области зарегистрировано 64 лесных пожара на площади 118,05 га. 23 пожара возникли в результате перехода с сопредельных территорий, 31 - по вине местного населения, 1 - по вине лиц, использующих леса, и 9 - в результате гроз.