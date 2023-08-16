В Литве зафиксировали рекордную жару

Воздух прогрелся до 34,2 градуса

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Рекорд жары для 16 августа зарегистрирован на семи метеостанциях Литвы, температура достигла 34,2 градуса. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила синоптик Гидрометцентра Инга Григорьянц.

"В городах Алитус, Бирштонас и Калвария температура воздуха в середине дня составила 34,2 градуса Цельсия. Это абсолютный рекорд для 16 августа для этих населенных пунктов. Такие же рекордные показатели с температурой чуть ниже отмечены еще тремя метеостанциями в других регионах страны", - сказала она.

Абсолютный температурный рекорд жары в Литве - 37,5 градуса - был отмечен 30 июля 1994 года.