Генпрокуратура проверит на экстремизм высказывания польского политолога Корейбы

Согласно заявлению ведомства, поводом для обращения послужило его выступление в программе "Время покажет" на Первом канале

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура начала проверку высказываний в эфире российского телеканала польского политолога Якуба Корейбы на предмет наличия в них экстремизма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Генпрокуратуру поступило заявление представителя одной из общественных организаций на имя главы надзорного ведомства Краснова И. В. Заявитель просит проверить высказывания политолога Якуба Корейбы, сделанные им в эфире одного из федеральных каналов, на предмет экстремизма. Заявление зарегистрировано в установленном порядке, по фактам, изложенным в нем, будет проведена проверка", - сообщил собеседник агентства.

Как отмечается в тексте заявления, поводом для его написания послужило выступление Корейбы в программе "Время покажет" на Первом канале. В ней польский политолог принял участие по видеосвязи, в настоящее время въезд в РФ ему закрыт.