Маск планирует ввести новый формат просмотра видеоконтента в X

Он позволит перелистывать видеоролик одним движением вверх

ТАСС, 16 августа. Новый формат просмотра видеоконтента, позволяющий перелистывать видеоролик одним движением вверх, появится в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщил Илон Маск.

"Просто проведите пальцем вверх, чтобы перейти к следующему видео", - написал владелец социальной сети на своей странице в ней.

По завершении разработок новая функция "будет интегрирована в основной пользовательский интерфейс".

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter.