Максимальный уровень опасности из-за жары объявили в пяти крупных городах Италии

Речь идет о Болонье, Больцано, Брешии, Перудже и Флоренции, температура днем достигнет 37-39 градусов по Цельсию

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в пяти городах из-за прогнозируемой в пятницу новой волны зноя. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

Речь идет о Болонье, Больцано, Брешии, Перудже и Флоренции. Ожидается, что к выходным из-за африканского антициклона "Нерон" в ряде городов, включая Рим, столбик термометра днем достигнет 37-39 градусов по Цельсию.

Согласно новому отчету Минздрава, жара, установившаяся в июле - начале августа, привела к росту на 9% показателя смертности среди людей старше 65 лет в южных и центральных областях Италии. Особенно смертность выросла в Реджо-Калабрии и в городах на Сицилии, где последствия зноя усугублялись загрязнением воздуха в результате лесных пожаров. При этом показатель смертности среди пожилых людей понизился на 13% в городах на севере страны, где в тот же период наблюдались обильные осадки и низкие температуры.

Ранее сотрудники Института глобального здравоохранения в Барселоне связали 61,7 тыс. смертей, зарегистрированных в Европе летом 2022 года, с последствиями аномальной жары, частично вызванной глобальным потеплением. Статья группы ученых под руководством Хоана Байестера была опубликована британским научным журналом Nature. Сильнее всего от последствий жары пострадали Италия, Испания и Германия, где, по оценке авторов статьи, она вызвала в среднем смерть 18 тыс., 11,3 тыс. и 8,2 тыс. человек соответственно. Серьезные последствия были отмечены также в Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Польше и Португалии.