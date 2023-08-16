В Удмуртии планируют создать авиадеревню с туристической инфраструктурой

Основной объем работ намерены завершить к лету 2024 года

ТАСС, 16 августа. Авиадеревню с необходимой инфраструктурой для владельцев легкомоторных самолетов начали создавать в Удмуртии в населенном пункте Ермаково Увинского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В деревне Ермаково Увинского района начали строить авиадеревню: поселок для владельцев легкомоторных самолетов с соответствующей инфраструктурой. Планируется, что приезжать сюда смогут и туристы. Уникальные туристические предложения создаются в регионе по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированному президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что авиадеревня - это поселок, где вместо главной улицы тянется взлетно-посадочная полоса, а в каждом доме есть не только гараж, но и ангар для легкомоторного самолета. Реализовать проект планирует фермер Владимир Суворов, его вдохновил мировой опыт строительства авиадеревень, в которых все дома с ангарами для легкомоторных самолетов приобретают единомышленники, такое место в итоге становится и клубом по интересам, и полигоном для любимого дела с грамотно созданной инфраструктурой.

Реализация проекта - это возможность перезагрузки сельской территории, интересный и перспективный проект для привлечения в республику инвестиций, отметила и.о. первого зампреда правительства региона Ольга Абрамова.

По плану, основной объем работ в авиадеревне завершат к июню 2024 года: построят взлетную полосу, рулежные, магистральные и торцевые дорожки, стоянки, перрон, проведут коммуникации. Также в 2024 году здесь благоустроят экотропы, построят спортивную полосу для эндуро и детский городок.