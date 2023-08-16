Народный фронт заявил об отсутствии беспроводного интернета в трети российских школ

Движение также отметило, что в школах страны существуют проблемы со скоростью сигнала

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В трети школ России, по данным Народного фронта, нет беспроводного интернета. Об этом сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По словам Кузнецова, Народный фронт на протяжении трех лет проводит мониторинг обеспечения школ интернетом. "В августе мы опросили более 52 тыс. директоров и педагогов, из них 99,9% подтверждают, что их школа подключена к интернету, - рассказал он.

При этом в ходе опроса Народный фронт выделили несколько ключевых проблем. "Одна из них - распространение интернета внутри школ, есть случаи когда в школе к интернету подключен лишь один компьютер, а чтобы интернет работал по всей школе необходимо создать локальную сеть, проблему можно было бы решить установкой роутеров, но не все школы могут себе это позволить. По нашим данным, более чем в 35% школ беспроводного интернета нет в принципе", - сказал Кузнецов.

В Народном фронте также отметили, что в российских школах существуют проблемы со скоростью сигнала. "В трети школ (31%) скорости интернета недостаточно, чтобы просмотреть любое видео даже в низком качестве" - добавил Кузнецов.

Помимо этого, по его словам, многие школы заключают двойные контракты с провайдерами, что приводит к переплате за интернет. "Директора школ говорят нам, что при заключении контракта с провайдером, существуют контентные ограничения, что делает невозможным подключение к школьной сети системы видеонаблюдения, а также программ, которые школы используют для введения внутренней бухгалтерии, все это приводит к тому, что школы заключают второй контакт с другим провайдером и платят за интернет дважды, при этом заплатить из муниципального бюджета средств нет, и эти деньги учителя выплачивают из своих средств, родителей", - рассказал Кузнецов.

Поддержка, в особенности сельских школ, в части подключения их к внутришкольному беспроводному интернету, позволила бы повысить доступность образовательных сервисов, повлиять на качество сигнала, его скорость и решить проблему двойных контрактов, отметил он. "По всем этим вопросам Народный фронт находится в постоянном контакте с Минцифры", - добавил руководитель исполкома Народного фронта.