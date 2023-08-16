Путин распорядился провести в Ярославле в 2023 году форум профориентации "Проектория"

Глава государства поручил организовать на его площадке мероприятия конкурса для школьников "Большая перемена"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в Ярославле в 2023 году всероссийский форум профориентации "Проектория", а также организовать на его площадке мероприятия конкурса для школьников "Большая перемена". Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Провести в 2023 году в Ярославле всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" <...> и на его площадке отдельные мероприятия всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", - говорится в документе.

Обеспечить проведение форума поручено администрации президента, правительству РФ и Ярославской области, обеспечить финансирование мероприятия - правительству РФ. Кроме того, поручено рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в форуме.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны и проходит под патронажем президента России. В 2022 году форум состоялся в начале сентября.