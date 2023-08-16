Собянин: объем помощи Донбассу и Крыму от Москвы равен объему помощи от всех регионов РФ

По словам мэра столицы, иногда бытует не соответствующее действительности мнение о москвичах в части их помощи фронту и бойцам, принимающим участие в СВО

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Объем помощи, которую оказывает Москва Донецкой и Луганской народным республикам, а также Крыму и Севастополю, равен совокупному объему всей помощи, которую оказывают этим регионам другие субъекты федерации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"По оказанию помощи Донбассу: Донецк и Луганск - города-побратимы Москвы, мы еще помогаем Севастополю и Крыму. Объем помощи, который мы оказываем, он равен тому, сколько все субъекты федерации помогают этим регионам", - сказал Собянин.

Он отметил, что иногда бытует не соответствующее действительности мнение о москвичах в части их помощи фронту и бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. "Говорят, что мы тут веселимся, поем, а вообще страна-то у нас воюет и мы типа того, что и не думаем помогать фронту и войне: надо сказать, что Москва по своему вкладу оборонительных сооружений в СВО сделала столько, сколько остальные регионы вместе взятые", - подчеркнул мэр.