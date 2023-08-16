Умер отбывавший срок в колонии генерал ФСО Лопырев

Он был осужден за получение взяток и находился в исправительной колонии Рязанской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев, который отбывал срок за получение взяток в исправительной колонии Рязанской области, умер 16 августа в больнице. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.

"Сегодня он [Лопырев] почувствовал себя плохо, на скорой помощи из колонии его доставили в гражданскую больницу, где он и скончался", - пояснил Боборыкин.

Руководитель службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев в ноябре 2017 года был признан виновным в получении взяток на сумму около 7 млн рублей, а также в незаконном обороте оружия. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, срок он отбывал в ИК №3 Рязанской области.