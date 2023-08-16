В КЧР начнут строительство круглогодичного оздоровительного лагеря для детей в 2024 году

Строительство объекта на 100 мест запланировано на территории действующей базы отдыха "Сосенка" в селе Даусуз Зеленчукского района республики

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Оздоровительный круглогодичный лагерь на 100 мест, где будет предусмотрен отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья, построят в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР). Работы планируется начать в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Отличная новость - впервые за много лет в Карачаево-Черкесии мы будем строить новый оздоровительный лагерь для детей. Наша республика вошла в число победителей конкурсного отбора, который проводился в рамках программы модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина", - написал Темрезов.

Строительство лагеря на 100 мест запланировано на территории действующей базы отдыха "Сосенка" в селе Даусуз Зеленчукского района республики. Работы начнутся в 2024 году. Проект предполагает круглогодичное пребывание школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера будут проводиться под контролем медицинских работников.

"Строительство нового лагеря - это важное событие для региона, поскольку сейчас остро стоит вопрос развития инфраструктуры для детского отдыха. Уверен, что именно от того, как проводит свое свободное время ребенок, зависит формирование его личности. Наша задача - обеспечить детям все возможности правильного и полезного досуга", - обратил внимание глава региона.