В Москве создали 15 бассейнов с подогревом для отдыха жителей

По словам мэра города Сергея Собянина, жители также могут отдохнуть и в парках города

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уже 15 бассейнов с подогревом и пляжными зонами создали для отдыха жителей и гостей Москвы, через четыре года по количеству пляжных мест столица может обогнать Сочи. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов".

"На улице жарко, хорошая погода. Хочется загорать и купаться. В Москве мы решили создать настоящий летний отдых с водой и купанием. В городе уже 15 бассейнов с искусственным подогревом воды, хорошими пляжными зонами. Надеемся, что года через четыре по количеству пляжных мест Москва переплюнет Сочи", - заявил Собянин.

По его словам, помимо этого, жители также могут отдохнуть и в парках города, их количество самое большое в мире среди всех столиц. Также в Москве проводится множество фестивалей - от "Путешествия в Рождество" до Дня города. Зимний фестиваль посещают около 15 млн гостей.

"В Москве не было активного зимнего отдыха из-за того, что климат активно меняется. Чтобы в Москве возобновить зимний отдых, мы сделали больше 200 катков с искусственным льдом, начиная от огромных на ВДНХ и в парке Горького и до катков в каждом районе", - добавил мэр.