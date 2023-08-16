Рогов прокомментировал приговор украинского суда по обвинению в госизмене

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", Киев пытается назвать преступниками всех, кто восстанавливает мирную жизнь

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Украинские власти признают преступниками всех, кто пытается восстанавливать мирную жизнь. Так председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал ТАСС решение украинского суда приговорить его к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

"Это террористический режим, преступный режим, который пытается назвать преступниками всех, кто пытается восстанавливать мирную жизнь", - сказал собеседник агентства.

Решение украинского суда Рогов также назвал признанием того, что все делает правильно. "Когда подобных решений со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского не принимается и подобных действий не осуществляется, то начинаешь задумываться, а правильно ли ты все делаешь", - добавил он.

Владимир Рогов родился в городе Запорожье. После начала специальной военной операции активно поддержал вхождение Запорожской области в состав России. Является представителем комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, а также председателем координационного совета при ОП РФ по интеграции новых регионов. Выступает в качестве эксперта, занимается общественной деятельностью.