В СПЧ призвали ООН, СЕ и ОБСЕ защитить граждан РФ от принудительного выдворения из Латвии

Речь идет о русскоязычных жителях, не сдавших языковой экзамен

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству просит правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы защитить русскоязычных жителей Латвии, не сдавших языковой экзамен, от принудительного выселения.

"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в сфере прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрату Абдрахманову по ситуации с угрозой принудительного выселения русскоязычных жителей Латвии", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Члены совета в своем обращении указывают международным правозащитникам на грубейшее нарушение прав русскоязычных жителей Латвии, которые имеют российское гражданство и проживают на ее территории на основании выданного латвийскими властями вида на жительство (ВНЖ). В заявлении отмечается, что более 6 тысячам таких граждан с 1 сентября 2023 грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку.

"В основном это люди преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР. Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ", - приводит сайт СПЧ текст обращения.

В совете считают, что "подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека".

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.