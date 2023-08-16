В Запорожской области откроют кадетский класс для патриотического воспитания

Его создают при участии Росгвардии и поддержки партии "Единая Россия"

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Кадетский класс будет открыт в ближайшее время в Запорожской области при участии Росгвардии и поддержки партии "Единая Россия". Об этом сообщила секретарь регионального политсовета партии Галина Данильченко.

Она уточнила, что было подписано соглашение о сотрудничестве между управлением Росгвардии по Запорожской области, администрацией Мелитополя, Министерством образования и науки Запорожской области, департаментом социально-политических коммуникаций, информационной политики об образовательном, воспитательном и шефском сотрудничестве.

"Соглашение позволит начать большую работу по патриотическому воспитанию наших детей при непосредственном участии Росгвардии в этом процессе. Уже в ближайшее время на базе Константиновской средней общеобразовательной школы будет открыт кадетский класс", - написала она в Telegram-канале.

"Это первый кирпич фундамента военно-патриотического воспитания наших ребят - одного из самых важных направлений, и мы будем совместно этим заниматься", - подчеркнула Данильченко.