Ежемесячные выплаты ветеранам СВО могут начать назначать без заявлений

Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтрудом подготовлен проект постановления, согласно которому в 2023 году ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, участвующим в СВО, будет назначаться беззаявительно. Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий. Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление онлайн через портал госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ. Также заявление можно отправить "Почтой России".

Как напомнили в Минтруде, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - социальная выплата, которая устанавливается льготным категориям граждан. ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки.