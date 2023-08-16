Сотрудник Британского музея стал фигурантом расследования о пропаже предметов коллекции

Речь идет о небольших "золотых ювелирных украшениях, самоцветах из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры"

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудник лондонского Британского музея был уволен и стал фигурантом расследования после того, как несколько предметов коллекции пропали, были украдены или повреждены. Об этом говорится в распространенном заявлении музея.

Сообщается, что речь идет о небольших "золотых ювелирных украшениях, самоцветах из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры". Все они располагались не в основной коллекции музея, а в хранилище и служили в первую очередь для академической работы и изучения.

Музей подал иск в отношении сотрудника, а расследование ведет отдел столичной полиции по экономическим и уголовным преступлениям.

"Это в высшей степени необычный инцидент", - приводит телеканал Sky News слова директора музея Хартвига Фишера.

Имя сотрудника и сумма нанесенного его действиями ущерба не разглашаются.

Британский музей - одна из самых популярных достопримечательностей Лондона. До пандемии ковида его ежегодно посещали около 6 млн человек, в 2022 году - 4,1 млн.