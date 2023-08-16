В трех муниципалитетах Костромской области из-за жары ввели особый противопожарный режим

Соответствующие постановления приняли в Шарье, Шарьинском и Галичском районах

КОСТРОМА, 16 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в трех муниципалитетах Костромской области из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"По рекомендации региона в трех муниципальных образованиях Костромской области введен особый противопожарный режим. Сегодня соответствующие постановления приняты в Шарье, Шарьинском и Галичском районах", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в регионе прогнозируют жаркую погоду. На территории районов установился высокий - четвертый класс пожарной опасности. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы, использование мангалов. Посещать лесные массивы можно только людям, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в регионе кратно увеличили наземное и авиационное патрулирование лесов, организовали дополнительные выездные обследования мест отдыха.