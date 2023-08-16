В Оренбуржье запустят систему долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью

Она начнет работать с 1 сентября 2023 года

ТАСС, 16 августа. Система долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью начнет работать 1 сентября в Оренбургской области. В этом году программа охватит 250 жителей региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

"С 1 сентября запускаем в Оренбургской области систему долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью. <…> Первыми площадками проекта станут Орск и Новотроицк. В этом году программа охватит 250 жителей региона. Это лежачие больные, которые самостоятельно не могут себя обслуживать", - написал глава региона по итогам заседания правительства области.

Для обслуживания больных наймут не менее 156 помощников по уходу. Обучение начнется с сентября на базе оренбургского медколледжа. В прошлом году в регионе открыли профессиональные мастерские - оборудование и специалисты для обучения есть, заверил губернатор. Помощники будут бесплатно помогать до 28 часов в неделю.

"Рекомендовал министерству социального развития при отборе делать акцент на семьях, где за пожилыми и инвалидами ухаживают родственники трудоспособного возраста. С появлением помощников они смогут вернуться к работе, в экономику региона. Для Орска и Новотроицка это чрезвычайно важно", - добавил Паслер.

Также глава региона отметил, что в Новотроицке и Орске откроются пункты проката средств реабилитации, а также "школы ухода" для членов семей маломобильных граждан.