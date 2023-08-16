Жители Махачкалы в очередной раз перекрыли улицу из-за отсутствия электричества

На встречу с населением приехал первый заместитель мэра города Мавлидин Маликов

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Около 50 жителей Махачкалы перекрыли проспект Гамидова, одну из центральных улиц в городе, из-за отсутствия электричества, передает корреспондент ТАСС.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества, за последние 10 дней не менее четырех раз жители выходили на улицу.

На встречу с жителями приехал первый заместитель мэра Махачкалы Мавлидин Маликов. Движение по проспекту Гамидова частично восстановили.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов, ситуация с электричеством в лучшую сторону не меняется. "Ознакомившись сегодня с данными по перебоям в энергоснабжении в ходе заседания ситуационного центра, сделал вывод, что положение в лучшую сторону не меняется", - написал градоначальник.

Ранее жара, которая наступила с начала августа в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей.