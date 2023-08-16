В Симферополе завершили реконструкцию 17 км канализационного коллектора

На это выделили 11 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Подрядчик завершил реконструкцию 17 км канализационного коллектора в Симферополе, общая сумма работ составила более 11 млрд рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В Симферополе завершено строительство и реконструкция канализационного коллектора. Его общая протяженность - более 17 км, а пропускная способность составляет 175 тыс. куб. м в сутки. Объем финансирования составил свыше 11 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, оформление документов завершится в течение недели", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава республики, до реконструкции износ коллектора достигал почти 100%.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года и предусмотреть для ее реализации средства в федеральном бюджете. Ранее он отмечал, что еще многое предстоит сделать для развития транспортной, энергетической и другой инфраструктуры региона.