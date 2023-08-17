В Токио пройдет прощание с митрополитом Токийским и всея Японии Даниилом

Его похоронят на Иностранном кладбище в Иокогаме

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Прощание с митрополитом Токийским и всея Японии Даниилом, который умер 10 августа в возрасте 84 лет, пройдет в четверг в Токио.

В Токийском Воскресенском соборе, как сообщается на его сайте, пройдет литургия и отпевание под покровительством архиепископа Сендайского Серафима, который был ранее избран местоблюстителем митрополичьего престола Японской автономной православной церкви в соответствии с ее уставом. Собор не будет принимать цветы или другие подношения по случаю проведения траурной церемонии.

После этого Даниил будет похоронен на Иностранном кладбище в Иокогаме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Токийского и всея Японии Даниила. По словам патриарха, Даниил назидал примером своих добродетелей православных христиан Страны восходящего солнца, согревая их своей отеческой любовью. Также предстоятель Русской православной церкви отметил, что в митрополите Данииле ум и обширные познания сочетались с тихим нравом и кротостью.

О митрополите Данииле

Нусиро Икио, будущий митрополит Даниил, родился 5 сентября 1938 года в Японии. В 1962 году окончил факультет французской литературы университета Аити, в 1965 году - Токийскую духовную семинарию, а в 1968 году - Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, где получил степень магистра богословия.

В 1999 году в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры он был пострижен в монашество с наречением имени Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского.

14 мая 2000 года Даниил был избран митрополитом Токийским и всея Японии, предстоятелем Японской автономной православной церкви.