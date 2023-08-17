Рослесхоз сообщил, что в России пройден летний пик лесных пожаров

В пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства отметили, что ежедневно снижается число новых возгораний и площадь, пройденная огнем

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пик летних лесных пожаров в России пройден, ежедневно снижается число новых возгораний и площадь, пройденная огнем. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Мы фиксируем устойчивый тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний и площадей, пройденных огнем. С начала года и на сегодня в лесах страны возникло около 10 тыс. возгораний, огнем пройдено порядка 3,9 млн га. Цифра немалая, но она ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза, учитывая также и то, что зоны контроля существенно сокращены с около 600 до 400 млн га, то есть охрана лесов от огня увеличена более чем на 200 млн га. Лесные пожары ликвидируются на крайне удаленных территориях, в частности, в Якутии и Хабаровском крае", - сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

В ведомстве напомнили, что лесопожарный сезон 2023 года начался на три недели раньше обычного. Также борьба с огнем осложнялась крайне неблагоприятными погодными условиями - высокие температуры, сильный ветер, повышенная активность сухих гроз, отсутствие осадков. Большая часть всех возгораний пришлась на труднодоступную местность, на которой тушение огня возможно лишь вручную.

Сегодня стабилизирована лесопожарная обстановка в Якутии - самом горимом регионе страны. За последние сутки в республике потушены 54 возгорания, идет тушение еще 43 лесных пожаров, расположенных вдалеке от поселений. Лесопожарная группировка Якутии насчитывает более 1,3 тыс. человек, включая свыше 800 пожарных Авиалесоохраны и региональных лесопожарных частей.

"Пока рано подводить итоги лесопожарного сезона, но уже сегодня мы видим, как изменяется климат и последствия этого по всему миру: лесные пожары в Канаде, дым от которых добрался до Нью-Йорка, страшная трагедия на Гавайях, унесшая жизни людей, сложная обстановка с огнем в лесах Турции. Лесные пожарные предпринимают все возможное, защищая не только природу, но и жизни и имущество людей, сдерживая огонь. За прошедшие сутки в России ликвидировано 125 лесных пожаров на площади 253,5 тыс. га. При этом жертв или пострадавших местных жителей от лесных пожаров в нашей стране нет. Безусловно, пожароопасный сезон еще не завершен, необходимо сосредоточиться на тушении действующих возгораний, оперативном обнаружении и ликвидации новых, региональным властям следует оставаться в режиме повышенной готовности", - добавил Советников.