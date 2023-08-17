Аудитория депутатов ГД в соцсетях на конец июля превысила 8,2 млн человек

Больше всего подписчиков у парламентариев в Telegram и во "ВКонтакте", говорится в исследовании консалтинговой группы "Полилог"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Общая аудитория депутатов Госдумы в соцсетях на конец июля 2023 года достигла почти 8,3 млн человек, это число включает в себя их подписчиков и друзей, указано в исследовании консалтинговой группы "Полилог" (есть в распоряжении ТАСС).

В рамках анализа 1 006 аккаунтов у 395 депутатов были изучены такие площадки, как Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен" и RuTube. При этом 51 парламентарий никак не представлен в соцмедиа, а у 104 нет Telegram-каналов. "Суммарная аудитория всех аккаунтов депутатов на пяти площадках - почти 8,3 млн подписчиков и друзей - 8 285 171", - сообщили аналитики.

Большая часть подписчиков парламентариев сконцентрирована в Telegram, на этой площадке находится 54% от всей их аудитории. Подписчики во "ВКонтакте" занимают второе место с 33,6% от общего числа. Остальные соцсети значительно уступают по этому показателю - "Одноклассники" с 8,3%, "Дзен" с 3,8% и RuTube с 0,22%.

Мужчины обгоняют женщин-депутатов по среднему количеству подписчиков (19 986 против 11 405). При этом медианное значение аудитории у женщин выше. В среднем депутаты ведут две социальные сети: "ВКонтакте" (есть у 347 парламентариев) и Telegram (у 340). При этом в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" депутаты все же отдают предпочтение личным страницам.

Член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук полагает, что аккаунты в соцсетях рассматриваются депутатами как проявление публичности их деятельности. Он добавил, что это похоже на "летопись временных лет", так как посты, как правило, хронологичны.

Политолог и эксперт "Полилога" Евгения Тарасова добавила, что присутствие депутатов в сети в 2023 году - это определенный стандарт качества их работы. "Кроме того, активные профили в соцсетях - это публично-имиджевая история, которая влияет на узнаваемость и популярность политика. В то же время сейчас в российском обществе как никогда силен общественный запрос на реальные дела", - считает она.

Партии

Лидером по среднему показателю аудитории на одного депутата является "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (35 685 подписчиков). Наибольшее медианное значение по количеству аудитории у ЛДПР - 8 822. "Единая Россия" уступает по этим показателям другим партиям, однако не опускается ниже третьего места. "Самым исчерпывающим объяснением здесь станет численность фракции", - уточняется в исследовании.

При этом ЛДПР, как и "Новые люди", добились 100-процентной представленности депутатов в соцсетях. "Коммунисты оказались наименее представленной в соцмедиа фракцией, почти 40% из них вообще не имеют аккаунтов в социальных сетях", - добавили в "Полилоге".