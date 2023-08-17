Почти 30 регионов РФ используют роботизированные системы для приема звонков пациентов

По словам заместитель министра здравоохранения Павла Пугачева, применение голосовых помощников существенно повысило удовлетворенность населения в возможности записаться на прием

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роботизированные системы для приема и обработки звонков пациентов или так называемые голосовые помощники применяются в 29 субъектах РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"На сегодняшний день в 29 субъектах эффективно используются голосовые помощники в сфере здравоохранения. Это специальные роботизированные системы для приема и обработки звонков граждан, а также для напоминаний, например, о визите к врачу", - сказал он.

Пугачев привел в пример опыт Белгородской области. По его словам, раньше в регионе было 67 телефонных номеров регистратур поликлиник и фиксировалось более 3 тыс. жалоб на невозможность дозвониться. Сейчас для записи на прием к врачу и вызова специалиста на дом используется единый телефонный номер.

"При этом одновременно обрабатывается 400 линий, 100% всех входящих звонков принимает робот, из которых 60% обращений успешно получают услугу без перевода разговора на оператора. Нет ни одной жалобы на невозможность дозвониться. Применение роботизированной системы обработки телефонных звонков существенно повысило удовлетворенность населения по обращениям для записи на прием к врачу", - добавил он.

По словам Пугачева, еще одно перспективное направление использования современных технологий в здравоохранении - персональные медицинские помощники. Это носимые устройства для отслеживания состояния здоровья пациента. Сейчас пилотный проект охватывает шесть регионов (Иркутская, Новосибирская, Тюменская, Самарская области, Татарстан, ХМАО), также его реализует ФМБА России, пояснил замминистра.

"Уже более 6,5 тыс. человек с артериальной гипертензией и 1,5 тыс. человек с сахарным диабетом находятся на постоянном мониторинге. В 2024 году мы планируем расширить охват пациентов до 25 тыс.", - сказал он.